Roma, casting per l'alternativa a Politano: piace il belga Januzaj (Di sabato 18 gennaio 2020) Petrachi si guarda intorno per regalare a Fonseca il sostituto di Zaniolo. Tramonta l'ipotesi Suso, offerto l'esterno della Real Sociedad: può arrivare in prestito. Leggi la notizia su foxsports

