Napoli, Gattuso: «Prestazione imbarazzante, squadra malata e senz'anima»

Napoli, Gattuso commenta la brutta sconfitta subita tra le mura amiche per mano della Fiorentina: ecco le parole del tecnico azzurro

Rino Gattuso, tecnico del Napoli, commenta la brutta sconfitta contro la Fiorentina. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN.

Gattuso – «Oggi bisogna chiedere scusa ai tifosi e alla città, è stata una Prestazione imbarazzante. Siamo stati inguardabili. Il primo responsabile sono io, devo analizzare cosa non funziona. Il problema non è uno o due giocatori. Ero convinto di poter fare una grande prova, invece son rimasto deluso. C'è da rivedere qualcosa. Siamo una squadra senz'anima, malata. Pensavamo di esserne usciti, invece siamo ancora malati».

