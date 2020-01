La Libia blocca i pozzi e l’export di petrolio, allarme dell’Onu: “Conseguenze devastanti” (Di sabato 18 gennaio 2020) Sale la tensione in Libia. Alla vigilia della Conferenza di Berlino, la compagnia petrolifera statale libica (Noc) ha annunciato lo stop dell’export di petrolio da tutti i terminal ed i porti della Libia centrale e orientale. L'Onu ha espresso "profonda preoccupazione" per le conseguenze devastanti di questa mossa per la situazione economica già deteriorata del Paese. Leggi la notizia su fanpage

