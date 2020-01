Edilizia Scolastica: stanziati 65,9 milioni di euro per le verifiche dei solai e dei controsoffitti (Di sabato 18 gennaio 2020) stanziati 65,9 milioni di euro per le verifiche di solai e controsoffitti per gli edifici destinati ad utilizzo scolastico. Sul Ministero dell’Istruzione sono state da poco pubblicate le graduatorie degli edifici ad utilizzo scolastico che potranno beneficiare dei 65,9 milioni di euro stanziati dallo Stato Italiano per la verifica ed eventuale riparazione di solai e controsoffitti. Da anni sappiamo bene che la situazione Scolastica degli edifici è molto precaria la maggior parte di essi presenta problematiche più o meno gravi, si è perciò deciso di intervenire con un primo passo per tutelare la vita di centinaia di studenti italiani. A beneficiare dei fondi stanziati saranno in particolare tre regioni che sono considerate tra le più a rischio e sono Puglia, Lombardia e Campagna dove un numero eccessivo di istituti scolastici presenta problematiche abbastanza gravi. In particolare i ... Leggi la notizia su circuitoscuola

