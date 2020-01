Giudice arrestato sentito per 4 ore

E' durato quasi quattro ore l'interrogatorio di garanzia delMarco Petrini,mercoledì scorso con l'accusa di corruzione. Presidente della seconda Sezione penale della Corte d'appello di Catanzaro e della Commissione provinciale tributaria, Petrini, secondo l'accusa, avrebbe accettato denaro contante, oggetti preziosi e prestazioni sessuali in cambio di suoi "interventi" in processi penali, civili e in cause tributarie.Petrini ha risposto a tutte le domande del Gip di Salerno,fornendo la sua versione(Di venerdì 17 gennaio 2020)