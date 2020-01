Ladri nel fast food di San Babila: video mostra come avvengono i furti (Di giovedì 16 gennaio 2020) Erano intenti a rubare uno zaino in un fast food situato in Via Vittorio Emanuele a Milano ma grazie alla prontezza dei poliziotti sono stati fermati: per i due Ladri minorenni è scattata la denuncia per furto in concorso. A documentare il tutto anche le telecamere di videosorveglianza che mostrano nel dettaglio come hanno agito per mettere a punto il furto. Ladri in un fast food a Milano Gli agenti della Squadra Mobile della Polizia si trovavano nei pressi del locale per effettuare il loro servizio di prevenzione e repressone dei reati “predatori”. Hanno notato due giovani che, giunti nei pressi di una catena ristorativa situata in zona San Babila al termine del Corso Vittorio Emanuele, si sono messi ad osservare dalla vetrina la situazione all’interno del locale. Poi sono entrati e si sono collocati vicino ad alcuni tavoli occupati da commensali. Un atteggiamento che ... Leggi la notizia su notizie

