Calciomercato Inter, l’agente di Giroud a Milano per chiudere l’affare (Di giovedì 16 gennaio 2020) Giroud sempre più vicino all’Inter, il suo agente si trova a Milano per il trasferimento ma resta da decidere la durata del contratto Il quotidiano francese L’Equipe ha riportato che l’agente di Olivier Giroud sarebbe arrivato a Milano per chiudere l’accordo con l’Inter. Il Chelsea è convinto, il giocatore anche, rimangono soltanto dei dubbi sulla durata del contratto. Il giocatore lo preferirebbe di due anni e mezzo, l’Inter sembra più propensa a offrirgli un contratto da un anno e mezzo, ma ormai la sensazione è che l’affare si farà. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

