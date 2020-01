Pattinaggio di figura, Europei 2020: Jasmine Tessari-Francesco Fioretti a caccia della top 10 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Lo abbiamo ripetuto tantissime volte. Crescere in una specialità come quella della danza sul ghiaccio fa parte di un percorso durissimo e faticoso. Lo sanno bene Jasmine Tessari-Francesco Fioretti, i quali parteciperanno la prossima settimana ai Campionati Europei 2020 di Pattinaggio di figura, rassegna in scena presso la Steiermarkhalle di Graz (Austria) dal 20 al 26 gennaio. Gli allievi di Barbara Fusar Poli, in gara per il terzo anno consecutivo, sono chiamati a compiere un passo significativo: raggiungere un piazzamento nelle prime dieci posizioni dopo la diciottesima piazza conquistata nel 2018 la quattordicesima del 2019. Un passo che sarebbe di grande significato per la coppia di stanza all’IceLab che, nel corso del tempo, ha già raggiunto in carriera traguardi incoraggianti, culminati lo scorso anno con l’invito ufficiale alla tappa ISU Grand Prix di Helsinki ... Leggi la notizia su oasport

