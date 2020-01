La Pupa e il Secchione e Viceversa, la prova televendita con Mastrota e il primo bacio (VIDEO) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Pupa e il Secchione e Viceversa, i video della seconda puntata di martedì 14 gennaio. Il bacio, la televendita con Mastrota (VIDEO) Continua l’appuntamento con l’esperimento sociale, o meglio docu-reality di Italia 1 de La Pupa e il Secchione e Viceversa, che ieri sera è tornato con la seconda puntata condotta da Paolo Ruffini con Francesca Cipriani, la Pupa per eccellenza. Una seconda coppia ha dovuto lasciare la villa. Vediamo gli eventi principali della puntata e le prove. Vediamo le principali prove a cui si sono sottoposti le nostre pupe, pupi, secchioni e Secchione nella puntata andata in onda ieri su Italia 1. Il bacio tra Stella e De Benedetti – Puntata 14 gennaio Iniziamo con l’evento della serata, De Benedetti dopo averci provato con tutte le pupe, e riuscito ad andare a segno con Stella Manente: La prova Olfattiva – puntata 14 gennaio Nella ... Leggi la notizia su dituttounpop

KappaFerruccio : Comunque stamattina dei bimbi parlavano de La Pupa e il Secchione e NO???? GENITORI?????? NO??????? - LiveForMyBoys1D : RT @Valeriangione: #lapupaeilsecchione Ma è la pupa e il secchione o temptation island non ho capito - infoitcultura : La Pupa e il Secchione e Viceversa su Italia 1: ospiti di martedì 14 gennaio 2020 -