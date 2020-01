Eleganza e leggerezza per la Pre-Fall 2020 di Salvatore Ferragamo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Attualizzare il proprio stile rimanendo fedele ai propri codici e ai propri colori? E’ stata questa la sfida della collezione Pre-Fall 2020 di Salvatore Ferragamo. Paul Andrew è riuscito a trovare il perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione e il risultato è un perfetto connubio tra Eleganza e leggerezza. La Pre-Fall 2020 sarà disponibile già da maggio e questo spiega le atmosfere estive e colori caldi e seducenti, scelti dal brand come preludio di una lunga estate all’insegna del piacere. Andrew si è lasciato ispirare dai colori che rievocano le locandine turistiche sulla Sicilia in stile Art Déco. “Adoro quei luoghi e la sensazione di calore sulla tua pelle”, ha detto lo stilista. La Pre-Fall 2020 di Salvatore Ferragamo( Foto : Salvatore Ferrragamo) I dettagli della collezione La collezione Salvatore Ferragamo è quindi un inno ai colori e alla cultura ... Leggi la notizia su dilei

