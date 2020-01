Corruzione,arresto magistrato Catanzaro

Unin servizio alla Corte d' Appello di, e due avvocati, uno die l'altro di Locri, sono stati arrestati dalla GdF su disposizione della Dda salernitana, perin atti giudiziari. Otto le persone coinvolte in totale, 7 in carcere e una ai domiciliari. Le indagini, avviate nel 2018, hanno ricostruito "una sistematica attività corruttiva" nei confronti del, cui venivano chiesti provvedimenti favorevoli in Appello, per rovesciare o ammorbidire le sentenze in I grado.(Di mercoledì 15 gennaio 2020)