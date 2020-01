Contro l’autonomia differenziata nella scuola. Da oggi le iniziative per il ritiro della proposta (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La mobilitazione indetta dal 15 al 20 gennaio – presidi, volantinaggi e sit-in sotto prefetture e regioni – dai comitati di scopo Per il ritiro di ogni autonomia differenziata, insieme alla Rete dei Numeri Pari, Sud Lab e soggetti che si sono connessi nei territori, contesta il percorso che le regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia stanno portando avanti assieme al governo. Cosa succederebbe se l’autonomia differenziata andasse in porto? Se, cioè, le principali materie previste nel terzo comma dell’art. 117 della Costituzione (sanità, sicurezza sul lavoro, beni culturali, infrastrutture, ricerca, tra le altre), attualmente materie concorrenti, passassero interamente alla legislazione regionale, come prevedono le bozze di intesa di Veneto, Lombardia ed Emilia? Cosa accadrebbe, inoltre, se istruzione e ambiente, attualmente a legislazione esclusiva dello Stato, facessero altrettanto, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

ilfattoblog : Contro l’autonomia differenziata nella scuola. Da oggi le iniziative per il ritiro della proposta - TutteLeNotizie : Contro l’autonomia differenziata nella scuola. Da oggi le iniziative per il ritiro della… - calendaschese : Contro l’Autonomia differenziata - incontro a Napoli 21 gennaio 2020 -