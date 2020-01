Ascolti TV primetime, martedì 14 gennaio 2020: Inter-Cagliari al 16.3%, New Amsterdam al 12% (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Gli Ascolti tv di martedì 14 gennaio 2020. Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Inter-Cagliari ha conquistato 4.233.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.435.000 spettatori pari al 12% di share. Su Rai2 Amore, Cucina e Curry ha Interessato 1.577.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Italia 1 La Pupa e il Secchione e Viceversa ha catturato l’attenzione di 2.179.000 spettatori (11%). Su Rai3 #CartaBianca ha raccolto davanti al video 1.084.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.095.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 Dimartedì ha registrato 1.460.000 spettatori con uno share del 6.7%. Su TV8 Il Codice Da Vinci ha segnato il 2.2% con 454.000 spettatori mentre sul Nove Stardust ha ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

