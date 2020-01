Tour Down Under 2020: inizia la nuova avventura di Elia Viviani in maglia Cofidis con il mirino sulla Milano-Sanremo (Di martedì 14 gennaio 2020) Il ciclismo italiano è in attesa di vedere la nuova maglia di campione europeo targata Cofidis che indosserà dal prossimo 19 gennaio Elia Viviani. Infatti, il veronese classe 1989 è pronto al suo debutto per la nuova stagione al Tour Down Under 2020 in programma da domenica con la Schwalbe Classic per poi riprendere da martedì 21 a domenica 26 con le sei tappe della breve corsa a tappe australiana. Dall’Oceania, all’Oman, alla Tirreno-Adriatico, saranno due mesi di avvicinamento e di crescita verso il primo obiettivo stagionale di Elia che sarà la tanto bramata Milano-Sanremo. Il Tour Down Under sarà la primissima chance per il veneto di ricominciare, in un’altra veste, la sua sfida contro gli altri sprinter di riferimento del movimento ciclistico internazionale. Avrà al suo fianco il fedelissimo compagno di squadra di sempre Fabio Sabatini e il giovane collega della ... Leggi la notizia su oasport

CianideBoaren : RT @MichGPS: Mancano 6 giorni alla prima gara del World Tour il #TourDownUnder. Inizia il 19 Gennaio e termina il 26 Gennaio 2020. 6 tappe… - brongosalvatore : RT @TuttoBiciOnLine: Tour Down Under 2020, anche la Sunweb ha ufficializzato i suoi uomini - TuttoBiciOnLine : Tour Down Under 2020, anche la Sunweb ha ufficializzato i suoi uomini -