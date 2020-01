Serie A, la terza maglia è multicolor: dal Milan in nero alla Roma in blu, il calcio diventa business [GALLERY] (Di martedì 14 gennaio 2020) Si è chiusa un’altra giornata di Serie A. Ciò che rimane del diciannovesimo turno è la vittoria della Juventus a Roma e il pari dell’Inter contro l’Atalanta. Ma ciò che ha maggiormente colpito è che ben cinque squadre su venti abbiano indossato la terza maglia. Si tratta di Brescia, Genoa, Milan, Roma e Sassuolo. Nella gara dell’Olimpico, addirittura, anche la Juventus era in seconda maglia. E’ stata la Nike ad imporre il tutto. Così la Roma l’abbiamo ritrovata con una divisa blu e la Juve in maglia bianco-rossa. Blu scura con colletto e bordi delle maniche giallorossi, in filigrana l’acronimo Asr e il lupetto, una maglia che ha colpito subito i tifosi ed è andata esaurita in poche ore. Per le regole del marketing è normale che la terza divisa si differenzi nettamente dalle prime due. Ma così si perde tutta la tradizione. Siamo un po’ ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

CalcioWeb : #SerieA, la terza maglia diventa business ?? le colorate divise dei club italiani [FOTOGALLERY] ?? - - francescopalu11 : RT @redazioneTPT: La Toscana terza destinazione italiana per gli arrivi dall’India. Francesco Palumbo ha partecipato ad una serie di incont… - joneybin : mh finita ho un po’ di pensieri contrastanti, non ho letto i fumetti quindi mi baso solo sulla serie :( ma hanno me… -