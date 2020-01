Milan, Begovic si presenta: «Volevo venire, è una grande sfida» (Di martedì 14 gennaio 2020) Milan, Begovic si presenta ai canali ufficiali della società: «Per me è una grande sfida. Donnarumma miglior giovane portiere del mondo» Asmir Begovic, nuovo portiere del Milan, ha parlato ai canali ufficiali rossoneri presentandosi ai tifosi. Queste le parole dell’estremo difensore: «Ho scelto il Milan perché per me è una grande sfida. E’ uno dei club migliori al mondo, con una storia fantastica e dei tifosi incredibili. Sicuramente c’è tanta pressione, ma è una società con grandi ambizioni: Volevo venire al Milan. Ci sono tante leggende del Milan che mi hanno ispirato. Donnarumma? Penso sia il miglior giovane portiere al mondo. Sono pronto ad aiutarlo e a competere con lui». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

AntoVitiello : AC Milan comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, dall’AFC Bournemouth, le prestazioni sportive del portier… - DiMarzio : Ufficiale #Reina in prestito all'#AstonVilla, c'è la firma sul contratto per #Begovic al #Milan ?? - AntoVitiello : Iniziate le visite mediche di #Begovic con il #Milan. Contratto di sei mesi per sostituire Reina fino a giugno -