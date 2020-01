Green new deal, pochi spiccioli per l'Ilva (Di martedì 14 gennaio 2020) A Strasburgo dove, con gli altri commissari europei, Paolo Gentiloni presenta il ‘Green deal’, l’esponente italiano della squadra von der Leyen è tanto chiaro, quanto realista. “I problemi dell’Ilva non saranno risolti dal fondo per la transizione energetica”, scandisce, riferendosi al fondo del Green deal dedicato alle aree che hanno più bisogno di aiuti per la riconversione. Certo, perché quel fondo, che nel migliore degli auspici, arriverà a 100 miliardi di euro, ha risorse fresche per soli 7 miliardi e mezzo, da spartire tra tutti gli Stati europei che ne faranno domanda.A partire dalla Polonia, paese che ha rimandato a giugno la scelta se aderire o meno al piano europeo per fare dell’Europa il primo continente verde nel 2050: al governo di Varsavia è destinata la fetta più grossa di quei 7 miliardi ... Leggi la notizia su huffingtonpost

