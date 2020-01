Ciclocross, Ceylin del Carmen Alvarado scioglie le riserve: parteciperà al Mondiale Elite (Di martedì 14 gennaio 2020) L’astro nascente del Ciclocross femminile, la neerlandese di origini dominicane Ceylin del Carmen Alvarado, fresca di successo nel Campionato Nazionale dei Paesi Bassi e attuale leader del ranking UCI e delle classifiche generali di Coppa del Mondo, Superprestige e DVV Verzekeringen Trofee, stante quanto riportato dall’account twitter della sua squadra, la Alpecin-Fenix, parteciperà a inizio febbraio al Mondiale riservato alla categoria Elite e non a quello delle U23 come sembrava in un primo momento. Del Carmen Alvarado, infatti, è una classe 1998 e fa ancora parte delle categoria U23, tanto che agli Europei di Silvelle aveva corso e vinto con le coetanee. Dopo un periodo natalizio in cui è stata letteralmente incontenibile, però, la neerlandese di origini dominicane ha capito che una maglia iridata conquistata tra le U23 per lei non avrebbe avuto grande valore dato quanto ... Leggi la notizia su oasport

Ciclocross Ceylin Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ciclocross Ceylin