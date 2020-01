Ricerca: ecco come gli enzimi spengono le sostanze tossiche (Di lunedì 13 gennaio 2020) ecco come gli enzimi che disattivano le sostanze tossiche, lo rivela uno studio internazionale, svolto principalmente a Pavia, da un gruppo coordinato da Andrea Mattevi e pubblicato su ‘Nature Structural & Molecular Biology’. Molti organismi, inclusi gli esseri umani, usano enzimi chiamati Fmo per rendere inoffensive le sostanze tossiche. Sebbene siano molto importanti, gli scienziati non conoscevano i dettagli di come funzionano le Fmo, perché questi enzimi sono troppo instabili per determinare la loro esatta struttura. Ora, gli scienziati coordinati da Mattevi, insieme a colleghi dei Paesi Bassi e dell’Argentina, hanno trovato un modo per analizzare la struttura di tre enzimi Fmo. Si è così scoperto come questi enzimi riescano a sequestrare queste sostanze e modificarle chimicamente, in modo da inattivarle, facilitando la loro espulsione dal nostro ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

