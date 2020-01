Poliziotto va sul luogo dell’incidente, trova il figlio 30enne morto nell’auto (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tornava a casa dopo il lavoro. In una semicurva, si è schiantato contro un furgone. Morendo sul colpo. E tra i primi ad accorrere è stato il padre, agente della polizia stradale di Urbino, inviato sul posto per svolgere gli accertamenti di legge sull’incidente. Non sapeva nulla. Si è trovato sotto gli occhi il corpo senza vita del figlio. Si chiamava Alessio Ronconi, 30 anni, celibe, operaio alla Imab mobili di Fermignano. Stava tornando verso casa alla guida della sua Mercedes classe A quando, poco prima delle 18, si è scontrato con una Fiat Ducato che procedeva nel senso opposto. Lo schianto non ha lasciato scampo al ragazzo, rimanendo incastrato nella vettura. (Continua…) Ferito, ma non in gravi condizioni, l’uomo alla guida del furgone che è stato portato all’ospedale per controlli, assieme al conducente di un terzo veicolo coinvolto più marginalmente nell’incidente e ... Leggi la notizia su howtodofor

