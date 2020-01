Grande Fratello Vip 2020, Andrea Denver nega il flirt con Elisa e poi si scusa. Lei lo stuzzica: «Sei in astinenza» (Di lunedì 13 gennaio 2020) Alti e bassi nel rapporto tra Andrea Denver ed Elisa De Pacinis al Grande Fratello Vip 2020. La modella si era lamentata di come era stata accolta al suo ingresso venerdì per poi svelare che tra i due c’era stato molto più che una semplice amicizia. Denver, infatti, aveva negato la frequentazione alimentando le tensioni dentro la casa più spiata d’Italia. La situazione ha dunque richiesto un chiarimento e le scuse da parte del modello. Non sono mancate, però, frecciatine ironiche da parte della sexy Elisa. Durante uno sfogo, Elisa aveva raccontato di un lungo flirt che non si era trasformato in nulla di serio. Qualcosa che Denver aveva negato in prima serata. Ieri, messi uno davanti all’altro a cena finita, si sono confrontati. «Ti chiedo scusa», ha detto Denver a Elisa spiegando che non aveva intenzione di negare la conoscenza con la ragazza ma non voleva neanche ... Leggi la notizia su newscronaca.myblog

trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano: frasi choc anche su Paola Di Benedetto: 'deve rimanere solo la pelle' - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… -