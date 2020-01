Papa Francesco: “Se in chiesa un bambino ha fame allattatelo, anche alla Cappella Sistina” (Di domenica 12 gennaio 2020) Papa Francesco rassicura i genitori presenti alla Cappella Sistima, dive oggi sono stati celebrati 32 battesimi. Alle mamme ha invitato a non farsi 'intimidire' dalla solennità del luogo, e ad allattare i neonati se hanno fame. "allattate anche qui, è una cosa che ho detto anche l'anno scorso", ha ribadito Bergoglio. Leggi la notizia su fanpage

