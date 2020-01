Industria, produzione debole a novembre. Il bilancio 2019 in rosso (Di domenica 12 gennaio 2020) I dati Istat sulla produzione Industriale di novembre. Crescita del +0,1% rispetto ad ottobre. In rosso, invece, il bilancio del 2019. ROMA – I dati Istat sulla produzione Industriale di novembre confermano un momento non facile della nostra economia. Nell’ultimo mese c’è stata una crescita dello +0,1% rispetto a ottobre ma i numeri preoccupanti sono quelli su base annua che attualmente sono negativi. Difficile, come conferma lo stesso istituto di statistica, un exploit a dicembre con il 2019 che molto probabilmente si chiuderà in negativo. La speranza resta quella di continuare l’inversione di rotta intrapresa a novembre visto che i due mesi precedenti erano stati negativi. La Germania la speranza dell’Italia Per una ripresa accelerata l’Italia spera nella Germania. La svolta della locomotiva tedesca potrebbe dare una grande mano al ... Leggi la notizia su newsmondo

