Campionati italiani ciclocross 2020: Lechner vince l’undicesimo titolo tricolore Elite della sua carriera (Di domenica 12 gennaio 2020) Eva Lechner conquista il suo undicesimo successo dal 2009 ad oggi nel campionato italiano di ciclocross categoria donne Elite. Secondo posto per Alice Maria Arzuffi, oggi incapace di contenere lo strapotere della rivale. Medaglia di bronzo per Alessia Bulleri. Tra le U23 (la gara comprendeva tutte e tre le categorie femminili principali) vince Francesca Baroni che piega Sara Casasola al termine di un intenso duello, mentre sul gradino più basso del podio si piazza Gaia Realini. Per quanto concerne le juniores, invece, il successo va alla figlia d’arte Lucia Bramati che precede Carlotta Borello e Nicole Pesse. Parte meglio Lechner che si leva di ruota le altre ragazze già nel corso del primo giro. Alice Maria Arzuffi, in un primo momento, riesce a riprenderla, ma la bolzanina, superiore soprattutto nei tratti da correre a piedi e in quelli più tecnici da fare in bici, la stacca sul ... Leggi la notizia su oasport

