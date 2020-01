L’addio di Harry e Meghan, la regina chiama a raccolta tutta la famiglia per lunedì. Markle sarà al telefono (Di domenica 12 gennaio 2020) Al termine dei colloqui tra la famiglia reale inglese e i funzionari del governo (inglesi e canadesi), da Buckingham Palace trapela che Sua Maestà, la regina Elisabetta II d’Inghilterra, ha convocato un vertice familiare a quattro per discutere del futuro dei duchi di Sussex, dopo l’annuncio della decisione di rinunciare al loro status di “senior royals” di membri della famiglia reale britannica, al fine di avere maggiore «autonomia finanziaria» nelle loro attività pubbliche e di beneficenza. E così, dopo il terzo giorno di colloqui tra famiglia reale e funzionari del governo, la regina Elisabetta ha deciso di convocare per lunedì pomeriggio un vertice di famiglia al castello di Sandringham, nel Norfolk (Inghilterra orientale) a cui parteciperanno anche il principe Carlo, il principe William e, ovviamente, il principe Harry. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal ... Leggi la notizia su open.online

infoitcultura : L’addio di Harry e Meghan, la regina chiama a raccolta tutta la famiglia per lunedì. Markle sarà al telefono - infoitcultura : Gb: Meghan Markle è già tornata in Canada, il principe Harry è rimasto a Londra per negoziare l'addio - qui_finanza : Harry e Meghan prendono le distanze dai Royals: gli effetti sulle finanze della Corona inglese Cosa succederà alle… -