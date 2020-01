Treviso, pugni durante la ricreazione: 15enne sviene in cortile (Di venerdì 10 gennaio 2020) Federico Garau Il direttore generale dell'istituto promette provvedimenti drastici nei confronti del responsabile. Il 15enne ferito si è ripreso, ma in via precauzionale è stato condotto all'ospedale di Castelfranco Veneto per un controllo Un acceso diverbio tra due studenti porta ad una rissa durante l'ora di ricreazione ed alla perdita di sensi di uno dei contendenti, trasportato per un più che necessario controllo medico all'ospedale di Castelfranco Veneto (Treviso). Il grave episodio si è verificato tra le mura del Centro di formazione professionale di Fonte Alto (Treviso), per la precisione nel corso dell'orario pomeridiano delle classi che frequentano il tempo pieno. In seguito alle prime due ore di lezione del pomeriggio è prevista una sosta ricreativa, durante la quale gli studenti solitamente si riversano nel cortile dell'istituto. Sono all'incirca le 16, quando tra ... Leggi la notizia su ilgiornale

LauraDoimo : RT @Gazzettino: Preso a pugni a scuola durante la ricreazione, 15enne finisce all'ospedale - Gazzettino : Preso a pugni a scuola durante la ricreazione, 15enne finisce all'ospedale -