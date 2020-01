Kangaroo Island (Australia), gli incendi e cosa perdiamo (Di venerdì 10 gennaio 2020) Arrivare a Kangaroo Island, tre anni fa, è stato letteralmente come mettere piede su un'arca di Noè. È una formuletta turistica - da decenni l'isola è negli itinerari di chi visita l'Australia - ma ai suoi 4.500 abitanti, orgogliosi come solo gli Australiani, piace davvero l'idea e la ripetono spesso. Anche in un immenso Paese dove la natura è tutto e gli esseri umani in proporzione molto poco, Kangaroo Island riesce a spiccare in tutta la sua selvaggia diversità. Il resto del continente Australiano è meraviglioso, ma ha sempre una sfumatura vagamente minacciosa: il deserto che non finisce mai, i coccodrilli di estuario con gli avvisi pure sul lungomare di Cairns, le meduse assassine e senza muta non si fa il bagno, i ragni nelle scarpe a Sydney. Kangaroo Island, invece, riesce nel miracolo di trasformare quel tipo di esperienza ... Leggi la notizia su gqitalia

giusmo1 : Gran bel reportage di @marcomensurati da Kangaroo Island, patria della #biodiversity devastata dagli incendi | Rep… - infoitestero : Kangaroo Island, il paradiso diventato inferno - infoitestero : Australia, un terzo di Kangaroo Island a fuoco: “Popolazione dei koala dimezzata” -