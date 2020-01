Caso Belardinelli, il Riesame conferma l’omicidio volontario a carico di Manduca (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il tribunale del Riesame di Milano ha confermato l’accusa di omicidio volontario per Fabio Manduca. L’ultrà napoletano è stato arrestato il 18 ottobre scorso per aver travolto e ucciso col suo Suv l’ultrà Daniele Belardinelli durante gli scontri scatenatisi il 26 dicembre 2018 a Milano, prima di Inter-Napoli. La difesa di Manduca spingeva per un reato meno grave, di omicidio stradale. A novembre i giudici gli avevano concesso i domiciliari. Oggi, il Riesame ha confermato l’accusa. Secondo quanto scrive il gip Guido Salvini, Manduca, accelerando verso il gruppo di interisti di cui faceva parte Belardinelli, sapeva che avrebbe potuto uccidere. Il Riesame conferma. L'articolo Caso Belardinelli, il Riesame conferma l’omicidio volontario a carico di Manduca ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Caso Belardinelli, il Riesame conferma l’omicidio volontario a carico di Manduca La difesa spingeva per un reato me… -