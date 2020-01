“Vigorito uno degli ultimi presidenti tifosi come Moratti e Mantovani” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Paragoni forti, illustri e di assoluto prestigio. A farli è il giornalista partenopeo Ciro Venerato che, ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato anche del Benevento e di Oreste Vigorito rispondendo alle domande dei tifosi. “Vigorito è uno degli ultimi presidenti tifosi, un magnate che sta nel calcio come ci stavano Moratti e Mantovani“, ha dichiarato Venerato all’emittente radiofonica. “Mi è simpatico perchè tifa Napoli“, ha proseguito il giornalista, “è un presidente che non indugia mai a spendere qualche milioncino per regalarsi colpi di mercato importanti, in ultimo Moncini. Acquisti che rendono felice lui ma soprattutto i tifosi che lo amano“. Complimenti per il numero uno della Strega e non solo: “Onore a Pasquale Foggia e a Filippo Inzaghi, quest’ultimo si è riscattato dopo la ... Leggi la notizia su anteprima24

RadioSportiva : ??? #Venerato: '@bncalcio? Onore a #Foggia e a Pippo #Inzaghi, che si è riscattato dalla parentesi al… -