Polemica contro il Grande Fratello VIP: “Ma che problemi avete? Solo business” Ecco cosa è successo (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ieri sera, mercoledì 8 gennaio, ha debuttato la prima puntata della quarta edizione del Grande Fratello VIP ed è già scoppiata una Polemica Nel corso della puntata, infatti, molte pagine di gossip si sono divertite a commentare live le dinamiche che si sono create e non sono mancate le prime accuse contro il reality show. Nel caso specifico, la pagina Instagram Gossippandosultrash ha sollecitato i fan ad esprimere opinioni in merito all’ingresso ipotetico di Serena Enardu in casa. Sono stati davvero molti a commentare in modo decisamente negativo l’iniziativa. Vediamo cosa è successo. Serena Enardu potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello VIP Tra gli ingressi in casa più attesi c’è stato, sicuramente, quello di Pago. Il protagonista, prima di varcare la soglia della porta rossa, ha dichiarato di aver accettato questa esperienza per ragioni economiche e per ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Polemica contro il Grande Fratello VIP: 'Ma che problemi avete? Solo business' Ecco cosa è successo - - ascochita : RT @lavoceinfo: La polemica sul #MES sembra essersi placata. Ma per noi è importante rispondere alla domanda: serve o non serve un meccanis… - lavoceinfo : La polemica sul #MES sembra essersi placata. Ma per noi è importante rispondere alla domanda: serve o non serve un… -