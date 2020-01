LIVE Atp Cup 2020, 9 gennaio in DIRETTA: Argentina-Russia 0-1, Khachanov batte Pella, tra poco in campo Medvedev (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.25: Ricordiamo che la compagine vincente di questa sfida tra Argentina e Russia se la vedrà contro uno tra Serbia e Canada che disputeranno il quarto di finale domani. Australia già in semifinale, grazie al successo nella notte italiana contro la Gran Bretagna (2-1). Chiude con un ace, da grande campione, Karen Khachanov il match contro Guido Pella. Il russo recupera nel tie-break del secondo set da una situazione di 1-3, chiudendo sullo score di 7-4 e consentendo dunque alla Russia di portarsi avanti 1-0 nella sfida valida per i quarti di finale contro l’Argentina: 6-2 7-6 (4) lo score finale. 4-6 Grandissima seconda di servizio di Khachanov, traiettoria al corpo e due match-point per il russo. 4-5 Se ne va il rovescio incrociato di Khachanov, ma il russo avrà due servizi per chiudere il match. 3-5 ATTENZIONE! Doppio fallo di ... Leggi la notizia su oasport

