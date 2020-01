Ilary Blasi fa il tifo per Alfonso Signorini al GF Vip ma il conduttore dimentica di salutarla (Di giovedì 9 gennaio 2020) La prima puntata del Grande Fratello Vip 2020 parte senza che sia mai citata la conduttrice uscente Ilary Blasi, volto del reality show per le prime tre stagioni. “Vai Alfonso “ scrive lei su Instagram poco prima della diretta, a testimonianza che la scelta di lasciare il programma non è stata sofferta. Fino allo scorso anno, il neo conduttore Alfonso Signorini era stato opinionista del format. Leggi la notizia su gossip.fanpage

trash_italiano : A quest'ora Ilary Blasi avrebbe già aperto il televoto, sfanculato tutti i concorrenti e abolito di sua iniziativa… - ElenaVitelli4 : RT @trash_italiano: A quest'ora Ilary Blasi avrebbe già aperto il televoto, sfanculato tutti i concorrenti e abolito di sua iniziativa il s… - Methamorphose29 : RT @Mattiabuonocore: Alfonso Signorini in collegamento con Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque, prima della partenza del #GFVIP. Ilary Blasi… -