Cori razzisti a Balotelli, daspo di 5 anni a un tifoso del Verona (Di giovedì 9 gennaio 2020) Un daspo di 5 anni. E' questa – stando a quanto riporta l'Adnkronos – la sanzione inflitta a un tifoso del Verona, che durante il match tra Hellas e Brescia si era reso protagonista di Cori razzisti verso l'attaccante Mario Balotelli. Grazie alle testimonianze e ai filmati delle telecamere, gli agenti della polizia di Stato … L'articolo Cori razzisti a Balotelli, daspo di 5 anni a un tifoso del Verona

