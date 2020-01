Luigi Di Maio: “L’Italia condanna l’attacco dell’Iran. Invitiamo entrambe le parti alla responsabilità” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio condanna l’attacco in Iraq: “Esprimo a nome del governo anche tutta la mia vicinanza ai nostri militari”. A poche ore dal raid iraniano in Iraq contro gli Usa, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio condanna l’attacco. Su Twitter il capo della Farnesina ha scritto: “Seguiamo con particolare preoccupazione gli … L'articolo Luigi Di Maio: “L’Italia condanna l’attacco dell’Iran. Invitiamo entrambe le parti alla responsabilità” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

