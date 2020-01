Taranto, tribunale del Riesame accoglie il ricorso di Ilva: “L’altoforno 2 non va spento” (Di martedì 7 gennaio 2020) Taranto, tribunale del Riesame accoglie il ricorso di Ilva: “L’altoforno 2 non va spento” Il tribunale del Riesame di Taranto, in sede di appello, ha accolto il ricorso presentato dai commissari dell’Ilva in amministrazione straordinaria, stabilendo che l’Altoforno 2 non va spento. Il tribunale ha annullato così la decisione del giudice Francesco Maccagnano di respingere l’istanza di proroga dell’uso dell’impianto. L’Altoforno 2 fu sequestrato nel giugno 2015 dopo l’incidente costato la vita all’operaio 35enne Alessandro Morricella, investito da una fiammata mista a ghisa incandescente. Lo scorso 10 dicembre il tribunale di Taranto aveva negato la proroga chiesta da Ilva in amministrazione straordinaria per l’uso dell’altoforno 2 al fine di fare gli ulteriori lavori di sicurezza, ordinando lo stop ... Leggi la notizia su tpi

