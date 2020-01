Taglio dei parlamentari bloccato, 64 senatori contro la riforma: in primavera il referendum (Di martedì 7 gennaio 2020) La norma che taglia il numero dei parlamentari, approvata a ottobre, non può entrare in vigore a gennaio: giovedì mattina saranno depositate in Cassazione le 64 firme dei senatori raccolte per la richiesta del referendum confermativo, che si svolgerà in primavera, probabilmente tra maggio e giugno. Leggi la notizia su fanpage

