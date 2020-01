Pomeriggio 5, Luigi Favoloso beccato in treno dalla D'Urso: il giallo sull'ex di Nina Moric si infittisce (Di martedì 7 gennaio 2020) Sarebbe stato avvistato in treno. Direzione Milano. Luigi Favoloso, ex di Nina Moric, ha fatto perdere le proprie tracce dal 29 dicembre 2019. Sua madre, Loredana Fiorentina, ha denunciato alla Polizia la scomparsa poiché si sarebbe allontanato senza oggetti personali e senza cellulare. A Pomeriggio Leggi la notizia su liberoquotidiano

infoitcultura : Pomeriggio 5, segnalazioni su Luigi Favoloso - zazoomnews : Luigi Favoloso news segnalazioni a Pomeriggio 5: ecco dov’è (Foto) - #Luigi #Favoloso #segnalazioni - Notiziedi_it : Pomeriggio 5, la scomparsa di Luigi Mario Favoloso: l’avvistamento | Video Mediaset -