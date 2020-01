Diritti negati, revisionismo e discriminazioni: così la destra di Salvini governa sul territorio (Di martedì 7 gennaio 2020) Viaggio nei comuni e nelle regioni amministrate dai sovranisti, impegnate in una guerra senza quartiere ai simboli "avversari". E dove governatori, sindaci e consiglieri comunali fanno a gara nel riabilitare il fascismo, togliere gli striscioni per Regeni, negare sale a chi la pensa in maniera diversa La mappa dell'assalto sovranista ai simboli" Con la Lega al governo delle città cosa succede ai festival culturali? " Il sindaco leghista nega la biblioteca per il libro sull'antifascismo " La destra sta smantellando, città per città, tutti gli strumenti in difesa delle persone Lgbt" Leggi la notizia su espresso.repubblica

