Crisi Medio Oriente, l’Iran si ritira dall’accordo sul nucleare (Di domenica 5 gennaio 2020) Nel vortice di una escalation verbale sempre più infuocata, tra Usa e Iran si apre un’altra frattura dai risvolti esplosivi per l’intero tessuto di relazioni internazionali. Da Teheran l’annuncio che il Paese è pronto a far saltare l’accordo del 2015 sul nucleare, e la sicurezza del mondo scricchiola sotto i colpi di una Crisi sempre più profonda e dall’esito incerto. Non una decisione irreversibile ma un sintomo chiaro, e allarmante, che rimanda all’ipotesi sempre più concreta di un addio ai limiti sull’arricchimento dell’uranio. L’ombra della vendetta dopo il raid Usa L’ombra della vendetta si staglia sinistra dietro le spalle di un’America e un Occidente in fermento, dopo il raid Usa in cui è stato ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani. Una reazione annunciata, quella della rovente terra di Medio Oriente, che sembra farsi sempre più palpabile e preoccupante al ... Leggi la notizia su thesocialpost

Medio Oriente in fiamme - ferita turista italiana : la nuova Crisi tra Israele e Gaza : Sarebbero ben 24 i palestinesi morti in seguito alle operazioni militari seguite all'uccisione del comandante militare della...

