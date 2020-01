MotoGP, Valentino Rossi: “Andare nel Team Petronas? Non lo rifiuterei” (Di sabato 4 gennaio 2020) Il futuro di Valentino Rossi continua a tenere banco in MotoGP. Il nove volte iridato, reduce da una stagione molto deludente sotto il profilo dei risultati (senza vittorie), si accinge ad affrontare un 2020 in cui il contratto con la Yamaha è in scadenza. Il “Dottore” si trova davanti a un bivio: continuare o smettere? Non avrà troppo tempo a disposizione il campione di Tavullia. Le decisioni per la line-up del 2021 dovranno essere prese con doveroso anticipo e tanto dipenderà dalle prestazioni in pista. Qualora infatti i riscontri non dovessero essere positivi, potrebbe essere l’ultimo anno di Valentino. Il “46”, però, non intende fasciarsi la testa prima di essersela rotta e quindi non ha negato anche l’eventualità di un passaggio al Team Petronas, Team satellite della casa di Iwata, nel caso in cui il francese Fabio Quartararo desse ulteriore ... Leggi la notizia su oasport

