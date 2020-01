LIVE Pistoia-Dinamo Sassari, Serie A basket 2020 in DIRETTA: si comincia, sardi per il colpo esterno (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.20 Gli arbitri del match saranno Saverio Lanzarini, Guido Federico Di Francesco e Gianluca Capotorto. 20.15 Quote in ribasso verso la vittoria dei sardi, data 1.32, a 3.90 invece l’1 fisso che non si verifica dal 24.04.2016, allora fu 77-68 in favore di Pistoia. 20.12 12 i precedenti tra le due squadre in terra toscana, il bilancio generale è di 2 vittorie locali e 4 ospiti. La Dinamo è inoltre reduce da tre vittorie consecutive al PalaCarrara. 20.10 Immagini del riscaldamento dal PalaCarrara di Pistoia <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f525.png" alt=" Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : LIVE Pistoia-Dinamo Sassari, Serie A basket 2020 in DIRETTA: si comincia, sardi per il colpo esterno - zazoomblog : LIVE Pistoia-Dinamo Sassari Serie A basket 2020 in DIRETTA: prosegue la rincorsa dei sardi alla vetta - #Pistoia-D… - gasparioma_omar : Live Webcam Campo Scuola Abetone: -