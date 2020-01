Sci di fondo, Tour de Ski 2020: la Val di Fiemme emette i primi verdetti con le mass start di oggi (Di venerdì 3 gennaio 2020) primi verdetti in arrivo (forse) al Tour de Ski. La Val di Fiemme, infatti, si prepara ad accogliere l’evento a tappe con i suoi tre appuntamenti finali, il primo dei quali, oggi, prevede due mass start a tecnica classica, da 15 km per quel che riguarda gli uomini e da 10 per le donne. Domani si proseguirà con le due gare sprint e, infine, domenica si chiuderà il cerchio con la scalata del Cermis. Tra gli uomini, in questi giorni ci si interroga su uno dei grandi dilemmi in merito all’evoluzione della situazione: riuscirà Johannes Klaebo a togliere la leadership alla coppia russa Alexander Bolshunov-Sergey Ustiugov? La risposta, a quanto afferma il norvegese, sarebbe di no, ma bisogna capire quanto sia reale la rinuncia a ogni sogno di gloria del vincitore dell’ultima edizione e quanto, invece, ci sia di sana pretattica. Quel che è certo è che Bolshunov e Ustiugov si ... Leggi la notizia su oasport

Framiriam1 : @paolaoohpaola Pensa che io ho prestato un paio di sci da fondo con annesse racchette a qualcuno (non ricordo chi ??… - vendutoschifoso : @CesareCamboni @SensoDiNausea È sci di fondo a livello professionistico,quindi in parte è anche frutto dello sport… - LinkaTv : E' iniziato Sci di Fondo: Coppa del Mondo su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: -