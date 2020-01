Puglia, sfiorata tragedia: la bomba sotto l'albero (Di venerdì 3 gennaio 2020) Emanuela Carucci L'ordigno era sotto l'albero di Natale in piazza. Il sindaco su Facebook: "Dobbiamo isolare sempre di più questi farabutti" Un'esplosione alle quattro di questa mattina sotto l'albero di Natale in piazza. I vetri delle finestre rotti e tanta paura tra i cittadini. È quanto accaduto a Gravina in Puglia, un Comune in provincia di Bari. A darne notizia e a rendere pubbliche le foto dei danni causati dalla deflagrazione è stato il sindaco, Alesio Valente, sulla sua pagina Facebook. gallery 1806629 "Questa mattina verso le 4 - ha esordito il primo cittadino - qualche imbecille delinquente ha piazzato un ordigno sotto l’albero di Natale in Piazza Scacchi. Nel cuore della notte mi è giunta questa foto. Giuro, che sono rimasto malissimo. Il simbolo del Natale, la gioia dei bambini, senza contare il pericolo per chi avrebbe potuto passare di lì in quei momenti." ... Leggi la notizia su ilgiornale

