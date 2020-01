Ghostbusters: Legacy, una nuova foto dell'Ecto-1 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Ghostbusters: Legacy mostrerà una nuova generazione di Acchiappafantasmi in azione e una foto mostra l'Ecto-1. Ghostbusters: Legacy mostrerà in azione una nuova generazione di Acchiappafantasmi e una foto inedita mostra l'Ecto-1, l'iconica vettura che trasporta i protagonisti. Il veicolo, come rivela lo scatto, ha degli accessori nuovi rispetto al passato, come la possibilità di rimanere seduti all'esterno senza dover fermarsi o rallentare. In Ghostbusters: Legacy, si assisterà a quello che accade a Callie (Carrie Coon) e ai suoi due figli Phoebe (Mckenna Grace) e Trevor (Finn Wolfhard) che, come era stato anticipato, sono la figlia e i nipoti di Egon Spengler (Harold Ramis). La famiglia si trasferirà in una città di provincia dell'Oklahoma dopo aver ... Leggi la notizia su movieplayer

