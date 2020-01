Allarme carne infetta: almeno 20 casi di Trichinellosi umana in Italia, disturbi gastrointestinali, dolori muscolari e febbre i sintomi principali (Di venerdì 3 gennaio 2020) Sono almeno 20 i casi di pazienti con sintomi sospetti di Trichinellosi rilevati nei giorni scorsi dai medici del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Susa. I casi sono stati confermati dagli accertamenti effettuati presso l’ospedale Amedeo di Savoia di Torino. E’ quanto si legge in una nota dell’Asl To3, precisando che si tratta di “cacciatori o di loro parenti e amici, tutti residenti in Val di Susa, che hanno consumato nei giorni precedenti salumi freschi di cinghiale. Si sono presentati in ospedale riferendo di disturbi gastrointestinali, e in alcuni casi dolori muscolari e febbre: all’esame del sangue i medici hanno rilevato un aumento significativo dei granulociti eosinofili, tipico in casi di malattie parassitarie, che ha fatto nascere il sospetto di Trichinellosi“. I medici del Servizio di igiene degli alimenti (Sian) dell’Asl ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

