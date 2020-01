È morto l’attore di Un Posto al sole aveva solo 26 anni (FOTO) (Di giovedì 2 gennaio 2020) E’ morto Vito Molaro, il giovane attore è stato stroncato dalla fibrosi cistica a soli 26 anni E’ scomparso l’attore Vito Molaro, il giovane aveva solo 26 anni ed era malato di fibrosi cistica. Noto per aver preso parte alla fiction Un Posto al sole e a film come “Troppo napoletano”, il giovane era originario di Tufino, un piccolo comune sito nelle vicinanze di Nola. La grave forma di fibrosi cistica che ha colpito il giovane attore lo ha stroncato. Molaro da qualche giorno era ricoverato a Roma ed è deceduto proprio il primo dell’anno. Il 2020 è iniziato male per la famiglia del giovane, ma anche per gli amici e i colleghi che lo conoscevano. Molaro sapeva da tempo di essere affetto di una gravissima malattia ereditaria, ma poi le sue condizioni erano peggiorate. l’attore era noto per la fiction Un Posto al sole Tuttavia nei suoi post non perdeva mai la speranza e diceva che per ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : È morto l’attore di Un Posto al sole aveva solo 26 anni (FOTO) - - EnfantProdige : @ZeusMega Che spreco L'attore avrebbe dovuto interpretare Tommaso,invece ora Tommaso è morto se ci fidiamo di que… - Noovyis : (Vito Molaro è morto: l'attore di Un posto al sole aveva 26 anni) Playhitmusic - -