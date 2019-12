Tariffe, l’annuncio del Ministero: nessun aumento su autostrade e tangenziale (Di martedì 31 dicembre 2019) Differiti dal decreto milleproroghe gli incrementi tariffari previsti dal prossimo primo gennaio 2020 per la quasi totalità della rete autostradale. Pertanto, spiega il Mit in una nota, sul 95% della rete autostradale in concessione non sono previsti incrementi tariffari per l’anno 2020. La norma, infatti, per le Concessionarie per le quali il periodo regolatorio è pervenuto a scadenza – Rav, Sat, Strada dei Parchi, Satap (A4), Milano Serravalle, Brescia Padova, autostrade per l’Italia, Asti-Cuneo, Salt (Autocamionale della Cisa), Autostrada dei fiori (Tronco A10), Autostrada dei Fiori (Tronco A6), SALT (Tronco Ligure Toscano), SAV, SITAF, tangenziale di Napoli, CAS – stabilisce che il termine per l’adeguamento delle Tariffe autostradali relative all’anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei Piani economici ... Leggi la notizia su ildenaro

