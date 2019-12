Le serie Amazon Prime Video di gennaio 2020 (Di martedì 31 dicembre 2019) Per chi di Star Trek non ne ha mai abbastanza e per chi semplicemente ama il genere fantascientifico il calendario delle serie Amazon Prime Video del nuovo anno si apre nel segno della saga televisiva di genere più longeva ed espansa con l'attesissimo titolo dedicato al solo Picard, il capitano più amato insieme a Kirk. Ma, a proposito di grandi, è meglio prepararsi alle emozioni tanto forti quanto esilaranti a cui ci abituato tra i motori James May, questa volta lanciato verso il Giappone, pronto a farcelo conoscere a modo suo, così come alle esplosioni e alla tensione tipica dell'universo di Jason Bourne. «James May: Our Man In… Japan», dal 3 gennaio A quindici anni dalla sua prima visita in perfetto stile "lost in translation" da occidentale, James May di The Grand Tour e Top Gear torna in Giappone alla (vera) scoperta del ... Leggi la notizia su gqitalia

