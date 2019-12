Gennaio “rovente” per il governo tra referendum, giustizia e Regionali (Di martedì 31 dicembre 2019) Un Gennaio caldo, anzi rovente, e' quello che attende governo e maggioranza dopo la 'tregua' delle festivita' natalizie. Sin dalla ripresa dell'attivita' politica infatti sono diversi, e anche 'delicati' per gli equilibri interni, gli appuntamenti da segnare in rosso sul calendario. Gia' subito dopo l'Epifania maggioranza e governo dovranno affrontare il nodo della prescrizione. Salvo cambi di programma, infatti, e' stato fissato per il 7 Gennaio un nuovo vertice sulla riforma della prescrizione, che a quel punto sara' gia' entrata in vigore da sei giorni. Non a caso i renziani, contrari allo stop della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o condanna, come prevede la norma Bonafede, hanno gia' definito "inutile" vedersi dopo l'avvio del 2020, lasciando intendere che, qualora non sopraggiungano novita' prima, potrebbero disertare il vertice. Ma anche il ... Leggi la notizia su ilfogliettone

