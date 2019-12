Che tipo di persona sei (Di mercoledì 1 gennaio 2020) L’immagine è composta da due animali e il primo che vedi rivelerà che tipo di persona sei. Questa immagine è stata pubblicata nel 1892 sulla rivista tedesca “Fliegende Blätter” con il titolo “Quali due animali sono uguali?”. Dopo 7 anni, lo psicologo Joseph Jastrow ha preso l’immagine e l’ha inclusa nella sua ricerca con l’obiettivo di scoprire se ciò che vediamo con la mente è uguale a quello con gli occhi. Ogni essere umano raccoglie una serie di esperienze uniche che lo rendono così com’è. A seconda di ciò principalmente qualcuno sarà più incline a guardare il mondo con un occhio o l’altro. Recentemente ha guadagnato molta popolarità, gli esempi non cessano di apparire in tutta la rete. Guarda l’immagine e rispondi quale di loro hai identificato per primo? Il coniglio, l’anatra o entrambi? Quindi, mostriamo i ... Leggi la notizia su bigodino

